El mita’i Chena puede que cumpla su sueño El juvenil sensación azulgrana se perfila como un posible titular para el clásico ante Olimpia.

Mientras Gustavo Costas planifica el equipo para el chute de Cerro ante el tradicional rival el domingo en La Nueva Olla, el nombre del mita’i Carlos Chena empieza a surgir como un posible titular. El juvenil ya estuvo de arranque en varios partidos, y en el juego anterior contra el Sportivo San Lorenzo también fue elegido la figura.

Cuando al nene le consultaron sobre la posibilidad de jugar el clásico, dijo que es el partido que todos sueñan con disputar, aunque lamentó la cantidad de goles que falló ante el Rayadito, no habiendo tenido aún su primera vez en las redes jugando en Primera.

Por su parte, Gustavo Costas, cuando le preguntaron en conferencia de prensa por qué “Carlitos” no era titular en todos los partidos, dijo que era debido a que todavía era muy joven y tenía cierta inexperiencia.

Así y todo, la muchachada azulgrana pide que tenga más minutos, y lo cierto es que su regularidad puede que le asegure cumplir su sueño de jugar el clásico de arranque este domingo.