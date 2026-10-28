El pedido que le hizo la hermana de Derlis al DT del Olimpia “Me encantaría realmente que Vitamina le dé la oportunidad a Derlis, de que vuelva a la cancha” comentó Male González, hermana de Derlis.

“Me encantaría realmente que Vitamina le dé la oportunidad a Derlis, de que vuelva a la cancha” comentó Male González, hermana de Derlis.

Fue en “Rompestream” donde estuvo invitada que tiró que su hermano se encuentra bien y solo está esperando ser llamado. “Está esperando ese llamado con muchas ansias para volver a la cancha. Él está super bien, estirando para ir a jugar pero no se le llama, ese es el tema” siguió diciendo Male.

Comentó que si Vitamina podría darle esa oportunidad, el pelotero de la O quizá le sorprenda.

“Que él sea convocado y pueda entrar a la cancha unos minutos, para nosotros sería como volver a vivir. Porque él se siente muy apagado y triste si no está en la cancha”, aseguró Male.