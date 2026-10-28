Fondos mutuos de ueno, mantienen calificación AA, una de las más altas de Paraguay Los fondos mutuos ueno Cash Guaraníes y ueno Cash Dólares mantuvieron la calificación de riesgo crediticio (py)AAf, con tendencia estable, otorgada p…

Los fondos mutuos ueno Cash Guaraníes y ueno Cash Dólares mantuvieron la calificación de riesgo crediticio (py)AAf, con tendencia estable, otorgada por FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings. Esta categoría ocupa el segundo nivel más alto de la escala nacional y destaca la muy buena calidad crediticia de las inversiones que componen ambos fondos. La evaluación resalta la excelente calidad de sus inversiones y ofrece a los inversores una guía externa para tomar decisiones sobre sus ahorros.

“Nuestra calificación refleja el compromiso de ueno Casa de Bolsa con los más altos estándares de gestión, transparencia y responsabilidad. Trabajamos para contribuir al desarrollo del mercado de capitales paraguayo, acercando a más paraguayos alternativas para gestionar sus ahorros con información clara. Queremos contribuir a que más personas comprendan cómo funcionan estos instrumentos y puedan tomar decisiones acordes con sus objetivos financieros.”, señaló Pedro Di Natale, gerente general de ueno Casa de Bolsa.

¿Qué significa esta calificación para quienes invierten?

Para quienes buscan invertir sus ahorros, la calificación crediticia ofrece una referencia sobre la capacidad de pago de las entidades en las que se invierten los recursos. Una nota AA indica un alto nivel de protección frente al riesgo de incumplimiento de pago, un aspecto importante al evaluar la calidad de las inversiones de un fondo.

En el caso de los fondos de ueno, la evaluación también se refleja en la composición de sus inversiones. Al cierre de agosto de 2026, el 77,6% de la cartera de ueno Cash Guaraníes y el 72% de la de ueno Cash Dólares estaba invertido en instrumentos con calificaciones AA y AAA, las dos categorías más altas de la escala crediticia nacional. Según FIX SCR, la calidad crediticia promedio de ambas carteras se mantuvo en el rango AA durante el último año.

Los certificados de depósito de ahorro (CDA) representan el 64,4% de las inversiones de ueno Cash Guaraníes y el 66,5% de las de ueno Cash Dólares; se trata de instrumentos mediante los cuales los fondos colocan recursos en entidades financieras por un plazo determinado, a cambio de intereses.

La administración está a cargo de ueno AFPISA. Su equipo supervisa diariamente las inversiones y controla la calidad de los instrumentos, los montos invertidos en cada entidad y las fechas de vencimiento. También se asegura de mantener disponible el dinero para atender las solicitudes de retiro, de acuerdo con las condiciones de cada fondo.