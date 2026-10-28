Ho’a doña que robó 32 cruces de un cementerio Ocurrió en la compañía Piro’y de Capiatá.

¡De terror! Cayó una mujer que peló decenas de cruces de un cementerio capiateño. Agentes de la comisaría 8ª Central aprehendieron a Sandra L. (46) en el barrio Piro’y. La doña tenía acopiadas 32 cruces de metal, madera y plástico, además de cuatro placas.

Los vecinos denunciaron alarmados el robo de piezas sagradas de un nicho y de un oratorio.

La propia madre de la sospechosa dejó entrar a la Policía y mostró dónde estaban las reliquias. Entre lo recuperado hay maderas con más de 120 años, dejadas por misioneros franciscanos. En el barrio temían que los objetos sagrados fueran usados para oscuros rituales de Halloween.

El comisario Antonio Acosta aclaró que la aprehendida sufre severos problemas de salud mental. Su familia pidió con lágrimas que la deriven de urgencia a un centro siquiátrico para su cuidado. La Fiscalía ya tiene todas las evidencias para devolver las benditas cruces a su lugar sagrado.