Hoy se conocerá al último semifinalista de la Copa Paraguay Esta noche, el canario y el chanchón definen el último partido de cuartos de final de la Copa de Todos.

Esta noche, desde las 19:30, en el Estadio Luis Salinas de Itauguá, Recoleta FC y Sportivo Luqueño chocarán en el último partido de cuartos de final de la Copa Paraguay por un pase a las semifinales, con el ganador enfrentándose a Libertad que ayer venció al Independiente de Campo Grande.

El Auriazul llega luego de sorprender al eliminar a Olimpia tras igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario, y luego imponerse por 4-2 en la tanda de penales. Por su parte, el Canario aseguró su clasificación tras superar con autoridad a Guaireña FC por 3-1.

Un dato destacado es que será la primera vez que uno de estos dos equipos alcance la instancia semifinal de la Copa de Todos.