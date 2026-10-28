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Hoy se conocerá al último semifinalista de la Copa Paraguay

Esta noche, el canario y el chanchón definen el último partido de cuartos de final de la Copa de Todos.

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Esta noche, desde las 19:30, en el Estadio Luis Salinas de Itauguá, Recoleta FC y Sportivo Luqueño chocarán en el último partido de cuartos de final de la Copa Paraguay por un pase a las semifinales, con el ganador enfrentándose a Libertad que ayer venció al Independiente de Campo Grande.

El Auriazul llega luego de sorprender al eliminar a Olimpia tras igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario, y luego imponerse por 4-2 en la tanda de penales. Por su parte, el Canario aseguró su clasificación tras superar con autoridad a Guaireña FC por 3-1.

Un dato destacado es que será la primera vez que uno de estos dos equipos alcance la instancia semifinal de la Copa de Todos.

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