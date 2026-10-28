Merolla tendría su debut en los clásicos El central curepa tiene todo a su favor para entrar de arranque ante Olimpia en el fondo azulgrana.

El defensor argentino de Cerro Porteño, Lucas Merolla, sería el posible central titular de Gustavo Costas para el superclásico ante Olimpia este domingo en La Nueva Olla, en el que sería su debut en el choque más importante del fútbol paraguayo. Su posible aparición desde el principio sería por la suspensión de Lucas Quintana.

La polémica expulsión con roja directa de este ante Ameliano, reconocida por la Comisión de Árbitros como equivocada, le valió al central unos tres partidos de suspensión, ya que además era el capitán en ese partido. Aunque la dirigencia de Cerro intentó que le quitaran la sanción, el Tribunal Disciplinario de la APF se negó.

Ante esto, Lucas Merolla pasó directamente a reemplazarlo ante el Sportivo San Lorenzo, y ahora tendrá la gran oportunidad de jugar un clásico por primera vez.

La dupla en el fondo de Cerro estaría conformada por él y Gustavo Velázquez, aunque no se descarta una línea de tres centrales con dos carrileros. Todo dependerá de la decisión de Gustavo Costas.