Motoca omano tras accidente vai en Sapucai.

Una motociclista perdió trágicamente la vida tras un violento choque sobre la ruta PY10. El fatal percance oiko en la noche de ayer a la altura del kilómetro 221, en Sapucai. La finada fue identificada como Andrea S. B., una joven mujer de 30 años. La víctima se desplazaba al mando de su moto Star roja por el barrio San Blas.

Por causas aún desconocidas, embistió de lleno contra una camioneta Toyota Hilux. El rodado blanco perla iba guiado por Dionisio Esteban M. S., de 37 años. A raíz del tremendo impacto, la conductora del biciclo falleció de forma instantánea. Bomberos y paramédicos acudieron al rescate, pero ya nada pudieron hacer para salvarla.

Agentes de Criminalística y el asistente fiscal de turno inspeccionaron todito el sitio. La Policía abrió una investigación para determinar cómo se produjo el trágico encontronazo.