¡Ñeembucú bajo agua! Piden declarar emergencia en cinco distritos La situación está baastante jodida en Ñeembucú, donde las inundaciones registradas durante septiembre y octubre dejaron a varias comunidades con seri…

La situación está baastante jodida en Ñeembucú, donde las inundaciones registradas durante septiembre y octubre dejaron a varias comunidades con serios problemas para trasladarse y con importantes pérdidas en sus actividades productivas.

Ante esta situación la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que insta al Poder Ejecutivo a declarar en situación de emergencia a cinco distritos: Cerrito, Villalbín, Paso de Patria, Mayor José Dejesús Martínez y General José Eduvigis Díaz.

La propuesta fue presentada por la diputada Fabiana Souto, representante de Ñeembucú, quien busca que las instituciones del Estado coordinen acciones para asistir a las familias damnificadas y ayudar a recuperar las zonas golpeadas por la crecida del río Paraná y las intensas precipitaciones.

El pedido apunta a que las comunidades afectadas vuelvan a tener caminos transitables, mejores sistemas de drenaje y conexiones que permitan a los pobladores movilizarse sin tantas dificultades. Además, se plantea evaluar los daños sufridos por los productores y brindar apoyo para recuperar las actividades agropecuarias, que son el sustento de numerosas familias de la zona.