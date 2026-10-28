Buscar
Actualidad

¡Ñeembucú bajo agua! Piden declarar emergencia en cinco distritos

La situación está baastante jodida en Ñeembucú, donde las inundaciones registradas durante septiembre y octubre dejaron a varias comunidades con seri…

Agregar Crónica en
Ñeembucú bajo agua.

La situación está baastante jodida en Ñeembucú, donde las inundaciones registradas durante septiembre y octubre dejaron a varias comunidades con serios problemas para trasladarse y con importantes pérdidas en sus actividades productivas.

Ante esta situación la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que insta al Poder Ejecutivo a declarar en situación de emergencia a cinco distritos: Cerrito, Villalbín, Paso de Patria, Mayor José Dejesús Martínez y General José Eduvigis Díaz.

La propuesta fue presentada por la diputada Fabiana Souto, representante de Ñeembucú, quien busca que las instituciones del Estado coordinen acciones para asistir a las familias damnificadas y ayudar a recuperar las zonas golpeadas por la crecida del río Paraná y las intensas precipitaciones.

El pedido apunta a que las comunidades afectadas vuelvan a tener caminos transitables, mejores sistemas de drenaje y conexiones que permitan a los pobladores movilizarse sin tantas dificultades. Además, se plantea evaluar los daños sufridos por los productores y brindar apoyo para recuperar las actividades agropecuarias, que son el sustento de numerosas familias de la zona.

Unite al canal de CRÓNICA en WhatsApp
TAGSNo hay tags para el artículo.

Últimas noticias