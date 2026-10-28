“No necesitábamos premios para ganar un clásico” El histórico goleador azulgrana, Virgilio Ferreira, recordó los clásicos de su época y dijo que muchas cosas ya no son como en su tiempo.

Virgilio Ferreira habló en la previa del clásico de este domingo.

¿Qué diferencia crees que hay entre los clásicos de antes y de ahora?

En los clásicos de mi época nosotros jugábamos por amor a la casaca, por amor a la camiseta, eso hoy en día ya no existe, ese compromiso, esa es la gran diferencia que hay con ahora.

¿Cuál era la principal motivación de los jugadores de Cerro en su época a la hora de jugar el clásico?

No se necesita tener un premio doble o un premio triple para tener una motivación para poder ganar un clásico, eso debería venir por sí solo. El hecho de que vos le ibas a enfrentar a tu archirrival ya era una gran motivación personal. Cuando preparábamos los partidos en la semana, ya entre compañeros nos decíamos que no podíamos perder.

Siempre decíamos que teníamos que entrar a muerte y que era un partido especial, así encarábamos los clásicos y afortunadamente siempre ganábamos.

¿Hasta hoy la gente le sigue saludando y recordando sus goles en los clásicos?

Si, siempre soy un agradecido con el hincha de Cerro, me ha ido bien y he dejado una buena sensación e imagen dentro y fuera de la cancha. Cuando uno hace bien las cosas, siempre es beneficiado con un saludo y con el hecho de que la gente se acuerde de tu nombre.

¿Cómo ve al equipo de Cerro para este partido ante Olimpia?

Te voy a ser sincero, no le veo bien a Cerro en estas instancias, tiene demasiados altibajos, pero los clásicos se tienen que jugar, ahí no hay ningún favoritismo ni importa que Olimpia esté puntero en la tabla y Cerro Porteño en la mitad. No existe eso, los clásicos son partidos aparte.

¿Cuál cree que ha sido el principal problema que ha tenido el equipo durante este 2026?

Cerro está acarreando problemas durante este año con las contrataciones, muchas desacertadas, de jugadores que llegaron lesionados o que no han jugado. Ahora hay una administración nueva pero siguen manteniendo a jugadores que no juegan, no sacan resultados, no ganan títulos y ahora pasó lo de los separados del plantel.

Cuando se acumulan tantas situaciones negativas eso repercute en el grupo, y esta nueva dirigencia debe tomar mejores decisiones. En el pasado se tomaron muchas que fueron equivocadas, y Cerro no merece eso, debe estar bien ordenado, en las primeras ubicaciones y peleando el título, hace rato que no se ve eso.

Hace falta un “lavadito”, hay jugadores que ya cumplieron su ciclo. El único título que le queda a Cerro para tapar un poco el mal momento es la Copa Paraguay, y también ganar este clásico.

¿Cuál es su predicción para el clásico?

Como dije, eso no se puede predecir, pero me animo a decir que Cerro gana este clásico.