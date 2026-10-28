¡Nuevo ajuste de citurón! Sube jeýma precio del diésel Anínati, el combustible vuelve a subir hína, así lo anunció Petropar, el aumento en los precios va de entre 500 y 600 guaraníes por litro.

Anínati, el combustible vuelve a subir hína, así lo anunció Petropar, el aumento en los precios va de entre 500 y 600 guaraníes por litro.

El diésel porã (común) pasó de 8.785 a 9.285 guaraníes por litro, el aumento fue de 500 guaraníes. Mientras que el diésel mbarete, de 10.795 pasa a 11.395 guaraníes por litro, un aumento de 600 guaraníes.

Desde Petropar explicaron que la suba se debe al encarecimiento del combustible en el mercado internacional y al mayor costo para reponer el producto. El aumento golpea directamente a conductores, camioneros, transportistas y trabajadores del campo, porque cuando sube el gasoil también crece la preocupación por los gastos diarios y los costos de producción.