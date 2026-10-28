Opakuetevo, el Guma ganó y se mete en semis Libertad sufrió y no macana ante el Inde

Libertad sufrió y se metió a semifinales en la Copa de Todos. Fernández, Aguilar y Melgarejo, sobre la hora, marcaron para el Albinegro; Burgos había empatado transitoriamente.

En encuentro entretenido, Independiente y Libertad protagonizaron un juego dinámico con varias insinuaciones frente a ambas porterías, pero fue el Guma el que supo aprovechar el error en la salida del rival. Iván Ramírez robó y pateó al arco, Marcelo Fernández no perdonó y colocó el 1-0 para el Repollero.

Buen laburo de Campuzano, Alan Benítez avei ojapo buena dupla con Villalba por derecha. En tanto que el cuadro de Campo Grande dividió mucho por momentos la pelota.

Dietze, Diarra y Sarquis muy lejos de los volantes y se notó mucho eso en la generación ya que los de arriba carecían de alguien que los alimentara. De esta manera, Libertad se fue con ventaja al término de los primeros 45’.

En la complementaria, el duelo se tornó un poco más parejo, pero Independiente, arriesgando un poco más. Pese a no ser tan profundo con la pelota, dañó siendo más directo, en tanto que Libertad trató de defenderse con posesión, pero le costó. Claudio Burgos, del equipo de Campo Grande, tomó un balón al borde del área y gatilló para el 1-1.

Libertad con cambios ofensivos buscó ganar en los 90’ y lo consiguió a los 92, con un tanto agónico de Gustavo Aguilar tras centro de Elvio Vera para que el público del Guma estalle de alegría. Melgarejo, un minuto después, decoró el marcador con el tercero.