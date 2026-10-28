Llévame en tu bicicleta🚲a la bicisenda de Paraguarí 🎶 A poner a punto las bicis y prepararse para pedalear, porque este domingo 1 de noviembre se habilitarán los primeros 8 kilómetros de Sendas del Tren,…

A poner a punto las bicis y prepararse para pedalear, porque este domingo 1 de noviembre se habilitarán los primeros 8 kilómetros de Sendas del Tren, un proyecto que busca convertir las antiguas vías del tren en una tremenda bicisenda de 420 kilómetros. La idea es unir Asunción con Encarnación y tener la que sería la bicisenda más larga de Sudamérica.

Preparen bien nomás ya las piernas, porque la pedaleada purete iniciará a las 8:30 en la estación del tren de Paraguarí, con una feria de emprendedores y productos artesanales. A las 9:30 arrancará el paseo rumbo a Cerro León, en Pirayú. El recorrido total será de 16 kilómetros, ida y vuelta.

Los trabajos para poner a punto las viejas vías del tren incluyeron limpieza, mejoramiento del camino, recuperación de seis puentes y colocación de señalizaciones. La iniciativa busca impulsar el turismo, rescatar la historia del tren y generar oportunidades para las comunidades. El objetivo es seguir avanzando hasta completar los 18 kilómetros entre Paraguarí y Pirayú, para luego extender el circuito hacia otras ciudades.