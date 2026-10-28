“Por grandeza, siempre Olimpia es el favorito” Julián Coronel, campeón de América con el Decano en 1990, confía en que el equipo de “Vitamina” pueda festejar en el clásico.

POR ADÁN PANIAGUA

Se viene un nuevo clásico y en el mundo Olimpia reina el optimismo. El buen presente del equipo y la racha positiva de los últimos partidos ante el tradicional rival llenan de confianza al hincha que espera dar otro golpe en “La Nueva Olla” para ir encaminando un nuevo festejo a fin de año.

Y si hay alguien que sabe de festejar clásicos y campeonatos con la Franja Negra es Julián Coronel, exgolero que en la década de los 90 supo defender los tres palos del Decano, formando parte del plantel que, entre otras cosas, ganó la Copa Libertadores de 1990.

Y Julián no duda, para este clásico el favorito es el equipo de “Vitamina” y espera que se dé un nuevo festejo ante Cerro.

“Para mí sí. Olimpia es favorito (para el clásico del domingo). Por la grandeza, por su historia, por una institución deportiva seria, por grandes dirigentes, por sus títulos, por su afición, por todo lo que tiene el Club Olimpia. Siempre es favorito. Siempre eh, y si va a jugar contra un equipo brasileño, argentino, igual, Olimpia siempre está ahí”, tiró de entrada.

El exarquero fue más allá y se ilusiona con otra vuelta olímpica del Franjeado en este Torneo Clausura. “Olimpia es uno de los clubes más grandes que hay. Y para mí Olimpia este año volverá a repetir otra vez una estrella más, va a salir campeón. Exactamente no te puedo decir cuál va a ser el resultado del Olimpia - Cerro porque es un clásico y generalmente en el clásico cualquiera puede ganar”, resaltó.

“Osvaldo nos decía que teníamos

que ganar por nuestra afición”

Foto: Julián Coronel junto al expresidente Osvaldo Domínguez Dibb y Éver Almeida en el festejo por la Libertadores de 1990.

A la hora de recordar viejas épocas de clásicos, Coronel no pudo evitar rememorar los momentos que el ex presidente Osvaldo Domínguez Dibb y contó que ya en la semana hacía su trabajo de motivación.

“Nosotros concentrábamos en la tabacalera y venía el señor Osvaldo Domínguez allí y con todo el grupo hablaba él, nos motivaba, nos decía, que era la oportunidad de demostrar que somos los mejores, que el Club Olimpia es muy grande, que somos diferentes”, relató.

Así también, recordó que les decía que la principal motivación tenía que ser la hinchada olimpista. “Osvaldo era muy exigente. Siempre nos decía que teníamos que dejar todo dentro del campo porque la afición del Olimpia es muy grande y se merece eso. Y al jugar contra Cerro, que es nuestro máximo rival, nos motivaba también a que podamos ganar el partido”, expresó.