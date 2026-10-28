El capitán y referente del campeón Deportivo Santaní, Herminio Vera, habló con Crónica sobre el recorrido jetu’u que atravesaron para coronarse por primera vez en la Intermedia. “Al principio no salían las cosas”, lanzó el volante, quien tuvo que pasar por momentos críticos familiares para gozar de este gran momento.
“Salir campeón con Santaní tiene un significado enorme, inimaginable, no sé como explicar, es algo único para nosotros porque desde el principio siempre nos propusimos, luchamos, al principio no salían las cosas, perdimos tres partidos al hilo. Venimos de abajo, sabemos lo que es tocar fondo y ahora tocamos la gloria porque salimos campeones. Es algo increíble para todos nosotros”, comenzó diciendo.
“La clave estuvo en la resiliencia porque ganamos 5, 6 partidos y estábamos todavía lejos de los primeros lugares, porque los demás equipos seguían ganando también, por eso digo la resiliencia, porque a veces vos miras la tabla y ves los puntos, eso genera un bajón, pero nosotros siempre estuvimos fuertes y siempre intentamos partido a partido. Dios premia a los que luchan y trabajan, eso fue lo que pasó, nunca bajamos la guardia, siempre fuimos por más”, siguió.
En cuanto a la emoción vivida con el título y el ascenso ya consumado, he’i que “la verdad que al ganar este título me emocioné mucho porque pasé muchas cosas para estar donde estoy ahora. A los 18 años perdí a mi papá, luego a los 20 a mi mamá, prácticamente no pensaba luego más jugar al fútbol, por cosas que me pasaban por la mente, todo eso me bajaba mucho, dos años por ahí que no jugué luego nada”, remarcó.
Acto seguido agregó que “recién el año pasado empecé a jugar nuevamente, ellos son mis ángeles que me guían desde arriba, después de perderle a mi mamá le conocí a mi esposa, ella es la base de mi tranquilidad, mi paz para que yo pueda hacer bien mi trabajo, por eso siempre le agradezco y también mis cuatro hermanos que siempre están conmigo”, sostuvo.