Tres filtros para que olimpistas entren a La Nueva Olla La policía informó sobre la cantidad de controles por los que tendrán que pasar los fanáticos del Franjeado para el clásico.

El Comisario Isidro Benítez, subjefe de Eventos Deportivos, hablando con el programa Cardinal Deportivo, reveló que van a poner dos carpas azules para la hinchada de Olimpia en la zona de la Platea Pettengill el día del clásico ante Cerro, con los aficionados teniendo que pasar por tres filtros incluyendo un control de alcotest antes de entrar en La Nueva Olla.

Unos 3.400 efectivos policiales van a estar trabajando el día del partido, con unas 1.300 entradas disponibles para los hinchas del Olimpia. La barra organizada se va a reunir frente al ex Estadio Manuel Ferreira para partir hacia Barrio Obrero, acompañados por la Policía, y se va a fijar el horario de partida con los encargados de seguridad de cada club para evitar un encontronazo.

El Comisario recordó que los aficionados deben tener su entrada y su cédula, mientras que la Policía buscará que ambas barras organizadas estén en la zona del Estadio entre 1 hora y 20 y 1 hora antes del inicio del clásico. Cerro no permitirá el ingreso de bombos por parte de la hinchada de Olimpia por derecho de admisión, según el Comisario.