¡Ma’ena! Un huésped inesperado fue rescatado de una estación de servicio Un visitante inesperado y bastante delicado apareció en una estación de servicio de Concepción. Se trata de un oso hormiguero que tenía una herida ab…

El osito fue llevado a una clínica veterinaria para su atención.

Un visitante inesperado y bastante delicado apareció en una estación de servicio de Concepción. Se trata de un oso hormiguero que tenía una herida abierta en una de sus patitas delanteras y necesitaba ayuda urgente. El rescate se realizó durante la mañana de este miércoles en el barrio Centro, frente a la sede de la ANDE.

Los rescatistas llegaron hasta el lugar a bordo de un móvil y se encargaron de trasladar al animalito hasta el Hospital de la Facultad de Ciencias Veterinarias, donde quedó bajo atención especializada para animales silvestres.

Ahora, los veterinarios deberán evaluar su estado de salud y tratar la lesión. Dependiendo de cómo evolucione, se decidirá cuándo estará listo para volver a su ambiente natural.