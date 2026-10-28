Una lambareña fue elegida como la más linda del departamento Central El certamen se realizó el domingo donde la representante de Lambaré se llevó la corona.

En el anfiteatro Rafael Rojas Doria de la ciudad de Villa Elisa, se realizó el Miss Central, certamen que reúne a las candidatas de todos los distritos del departamento que pelean por la corona principal.

Resultó ganadora Melina Belén Aguayo Ocampos, representante de la ciudad de Lambaré y quien representará al departamento Central en la gran final de Miss Paraguay.

La corona de virreina fue para Bianca González de Villa Elisa, la primera princesa resultó ser Milena Santander de J. Augusto Saldivar y la segunda princesa fue Romina Centurión de Fernando de la Mora. Además la Miss Redes fue para Luana Rojas de Ñemby y Miss Fotogénica para Yanina Rodas de Ypané.

Además del pase directo para Miss Central, la ganadora del certamen se llevó un viaje a Brasil, joyas, beca de estudio, entre premios de la organización A2I producciones.