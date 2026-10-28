Vaca suelta ojapo sarambi en ruta

¡De la gran siete! Una vaca suelta causó un feroz desastre sobre la ruta PY02. El tremendo encontronazo oiko de madrugada a la altura del kilómetro 254, en O’Leary. Un camión Scania al mando de Oscar R. (46) divisó al animal negro en plena calzada.

Para no reventar por el vacuno, el camionero pegó un volantazo y cayó a la profunda cuneta. Atrás venía Carlos K. (24) en un Toyota Sienta y no tuvo tiempo de esquivar. El conductor del auto intentó salvarse del camión y chocó de lleno contra el animal.

El impacto fue tan seco que el animal murió al instante sobre la capa asfáltica. Los rodados quedaron con destrozos impresionantes y los choferes ligaron varios golpes.

Por un verdadero milagro de Dios, ninguno de los involucrados terminó con heridas graves. La irresponsabilidad de los dueños de animales casi tiñe de luto la ruta internacional.