[VIDEO] Atendé la infidencia que comentó ñande reinita La Miss Grand Paraguay 2026 Miki Viveros estuvo invitada en el programa “Será Una Gran Tarde” del canal Trece, donde estuvo comentando algunas anécdo…

La Miss Grand Paraguay 2026 Miki Viveros estuvo invitada en el programa “Será Una Gran Tarde” del canal Trece, donde estuvo comentando algunas anécdotas que pasó antes de ser la elegida para representar a Paraguay en la evento de belleza que se realizó a principios del mes en Tailandia.

“Yo no me veía en el mundo de los certámenes de belleza, esta fue mi primera experiencia en un certamen internacional”, dijo la bellura.

Micaela comentó que se sentía estancada hasta que se le presentó la oportunidad de representar a su departamento, “representé a Amambay en el Miss Grand Paraguay, aunque al comienzo dije que no, tres veces me negué pero un amigo que es preparador de mises me dijo ‘te voy a ayudar, yo te voy a preparar’ y me inscribí a escondida de mis padres”.

“Firmé contrato a escondidas de mis padres, trabajé y pagué la inscripción y todo lo que conlleva la preparación”, tiró la Miss Grand Py 2026 entre risas.