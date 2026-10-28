[VIDEO] Cronista mostró cómo se operó de sus amigas 🍒 “¿Están listos para esta aventura?" preguntó Vane Nicol con un video desde un sanatorio, donde decidió hacerse unos retoques estéticos.

“¿Están listos para esta aventura?" preguntó Vane Nicol con un video desde un sanatorio, donde decidió hacerse unos retoques estéticos.

Mostró su preparativo hasta llegar al sanatorio, donde no sabía cómo quitarse los 12 aritos que tenía en la oreja.

Vane contó que hace 6 años ya se había puesto implantes mamarios, y esta vez decidió entrar nuevamente al quirófano porque sus implantes estaban muy caídos. “Ya me molestaban. Sentía que el implante se movía un montón” he’i Vane quien quedó en manos del doctor Darío Jara, quien le colocó un implante más grande.