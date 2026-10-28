[VIDEO] Mirá cuántas visualizaciones alcanzó el nuevo video de Marilina 😱 El nuevo material de la reina de la cumbia Marilina Bogado, publicado en la plataforma de YouTube es tendencia en nuestro país con casi 215 mil visua…

El nuevo material de la reina de la cumbia Marilina Bogado, publicado en la plataforma de YouTube es tendencia en nuestro país con casi 215 mil visualizaciones en menos de una semana.

Se trata de la canción “Comienza a amanecer” de Perla, que fue versionada ahora por Marilina.

La interprete compartió su felicidad en las redes sociales y agradeció a todas las personas que hicieron posible este nuevo éxito ndaje.

“Este video fue dirigido por mi esposo @will_fretes, no sería igual si vos no me apoyabas, el que siempre está detrás de todo lo que yo hago. Por eso quiero tomarme este momento para agradecer. Gracias a Dios que tengo un esposo que está orgulloso siempre de lo que hago, cada locura que quiero hacer, él me dice que sí”, escribió la cantante en su historia de Instagram.

Marilina agradeció avei a su ami que le prestó la locación para poder grabar el material visual avei, “gracias por todo amiga mía @ely­_aranxa por prestarnos tu casa en Sanber”, y finalizó con “seguimos #1 en tendencia”.