[VIDEO] Las estrellas de Tropicalia festejaron el Día Nacional de la Radio “Feliz Día Nacional de la Radio”, dijeron las estrellas de Tropicalia en un divertido video donde destacan todos lo bueno de las emisoras. None Rojas…

“Feliz Día Nacional de la Radio”, dijeron las estrellas de Tropicalia en un divertido video donde destacan todos lo bueno de las emisoras. None Rojas, Iván López, Dany Pereira, Alicia Vera y Maria E. Núñez celebraron la jornada con un atento mensaje para los seguidores.

“La radio se escucha, la radio se siente, la radio se disfruta, la radio se comparte, la radio nos acompaña”, dijeron las figuras de la 93.5 FM.

“Hay algo que nunca cambia: la magia de la radio y esa conexión especial que nos une a través de cada canción, cada voz y cada momento. Porque la radio es mucho más que escuchar… ¡es sentir, disfrutar y compartir!”, escribieron en la cuenta oficial de la emisora.