[VIDEO] Mina contó cuál fue el insólito lugar donde hizo el “ya tu sabes” La periodista Mina Feliciangeli visitó a los chicos de Kaos, donde recordó los días que estuvo privada de libertad y los momentos que le tocó visitar…

La periodista Mina Feliciangeli visitó a los chicos de Kaos, donde recordó los días que estuvo privada de libertad y los momentos que le tocó visitar a su churro de aquel entonces, que también estuvo preso, para tener sus encuentros íntimos. “Realmente que amor tenes que tener”, he´i para relatar que hay que tener estómago para llegar a las “privadas” de la cárcel.

“Teníamos cada un mes o un mes y medio las visitas. Tenias que pasar por todo un protocolo que realmente era muy indigno. Pero bueno pasabas y tenías que llevar tu bolsito con tu matula, llevabas agua o gaseosa o lo que sea, entrabas en una celda que tenia un 1.5 mts x 3 mts, había un catre, una mesita redonda y una palangana. Eso era todo”, detalló la comunicadora.

Otro dato importante es que los turnos para la intimidad tocaban cada tres o seis meses, pero, “Benjamin Calenchu compraba los turnos de otros presos”, y por esa razón tenían más periodicidad.