[VIDEO] Regaló un show de “rostri” a seguidores Ña Carmen no es un personaje ra´e y aunque todo el tiempo es criticada por el rollo, ella sólo se dedica a ser ella misma sin buscar ser mas o menos que los demás.

Loperro a full le critican a la empresaria Carmen Quiñonez, quien en esta oportunidad tuvo que tolerar que su caripela sea el tema de conversación de una que le sigue en el instagram. “Su rostro cambia bastante, hay veces que es fino, otros más redondo, otros con enormes ojos”, escribió la experta en imagen femenina. Al toque “Ña Carmen”, le dedicó un videito mostrando todas las facetas de su carita.

En charla con Crónica habló de esta situación y de otra seguidora quien le había tirado que se le subió el humo ndaje. Pea he´ise hina que todo el tiempo el rollo le ataca con sus comentarios. Cuestionó directamente el ñaña de la gente, “No necesito desmerecer a nadie para reconocerlo”, dijo.

“A veces siento que es una manera de evitar reconocer las cosas buenas de otra persona. Porque yo, cuando veo a alguien crecer, mejorar o verse más linda, digo: “¡Wow, qué bien le está yendo! Cada persona tiene su proceso, sus decisiones, su disciplina y sus luchas. Y si hoy está en otro lugar, es porque algo hizo para llegar hasta ahí”, he´i la cuerona.

Lo purete es que no hay nadie que le baje de su mejor versión y quienes comparten con ella saben bien de que está hecha, “yo sigo siendo la misma Carmen de siempre, solamente que ahora estoy más chururú. ¡Y siempre me gustó estar chururú! Quienes me conocen saben cómo soy: una mujer educada, fina, amorosa, divertida y también muy chistosa, dependiendo del momento y de la circunstancia”, dijo la reina de los aromas.

Mientras loperro hablan ella seguirá para delante, “voy a seguir disfrutando de mí, de mis logros y de esta etapa de mi vida. Y si para algunos eso significa que se me subió el humo, ¡qué vamos a hacer!”, dijo para que sepan bien que nada va a cambiar.

“Ah, y para quienes me preguntaban por qué ya no me reía como antes: me hice bótox y me costaba mover la sonrisa. ¡Pero ya estoy recuperándola!”, contó entre risas su nuevo arreglito.