[VIDEO] Entró al probador de una tienda y pilló que una cámara le apuntaba directoité La periodista Dahiana Bresanovich fue hasta una tienda para comprarse ropas. Todo estaba lindo hasta que llegó al probador, fue ahí que pilló algo qu…

La periodista Dahiana Bresanovich fue hasta una tienda para comprarse ropas. Todo estaba lindo hasta que llegó al probador, fue ahí que pilló algo que no fue de su agrado y compartió con sus seguidores la situación. “Qué fea la experiencia que tuve hoy”, he´i en el inicio de su video donde contó que había una cámara que apuntaba directo a los probadores.

“Al quitarme casi toda la ropa me di cuenta que había una cámara. ¿Eso está permitido arriba del cambiador en una tienda de ropas?“, cuestionó. En su descargó habló de que cuando uno entra a verse cómo le queda las prendas, muchas veces se quita todo, “cuando es ropa deportiva te sacas hasta el corpiño muchas veces”, tiró.

Resulta ser que en el lugar le hizo el reclamo a una de laschi que atiende al rollo y la respuesta fue, “una clienta ya se quejó. Pero no pasa nada. Nadie ve esa cámara”, ndaje le dijeron.

Lo cierto es que para la cuerona es totalmente negativa la situación y remató, “es como poner una cámara en el baño.