Virgilio: “No necesitábamos premios para querer ganar un clásico”

POR RUBÉN MONTIEL
-¿Qué diferencia crees que hay entre los clásicos de antes y de ahora?
-Nosotros jugábamos por amor a la casaca, eso hoy en día ya no existe, esa es la gran diferencia que hay con ahora.
-¿Cuál era la principal motivación de los jugadores de Cerro en su época a la hora de jugar el clásico?
-No se necesita tener un premio doble o triple para tener la motivación de ganar un clásico. El hecho de que vos le ibas a enfrentar a tu archirrival ya era todo antes.
-¿Hasta hoy la gente le sigue saludando y recordando sus goles en los clásicos?
-Sí, siempre soy un agradecido con el hincha de Cerro. Cuando uno hace bien las cosas siempre es beneficiado con el hecho de que la gente se acuerde de vos.
-¿Cómo ve al equipo de Cerro para este partido ante Olimpia?
-No le veo bien a Cerro, tiene demasiados altibajos, pero los clásicos se tienen que jugar, ahí no hay ningún favoritismo, son partidos aparte.
-¿Cuál cree que ha sido el principal problema que ha tenido el equipo durante este 2026?
-Cerro acarrea problemas con las contrataciones de jugadores que llegaron lesionados o que no jugaron, hace falta un “lavadito”.
-¿Cuál es su predicción para el clásico?
-Me animo a decir que Cerro gana este clásico.