Virgilio: “No necesitábamos premios para querer ganar un clásico” El histórico goleador azulgrana y hombre récord del Ciclón, recordó los clásicos que jugó en su época y dijo que ya no son los que eran.

Agrega Crónica a tus medios preferidos en Google

Agrega Crónica a tus medios preferidos en Google ×

28 de octubre de 2026 - 00:06

Virgilio Ferreira habló en la previa del clásico de este domingo.

POR RUBÉN MONTIEL

-¿Qué diferencia crees que hay entre los clásicos de antes y de ahora?

-Nosotros jugábamos por amor a la casaca, eso hoy en día ya no existe, esa es la gran diferencia que hay con ahora.

-¿Cuál era la principal motivación de los jugadores de Cerro en su época a la hora de jugar el clásico?

-No se necesita tener un premio doble o triple para tener la motivación de ganar un clásico. El hecho de que vos le ibas a enfrentar a tu archirrival ya era todo antes.

-¿Hasta hoy la gente le sigue saludando y recordando sus goles en los clásicos?

-Sí, siempre soy un agradecido con el hincha de Cerro. Cuando uno hace bien las cosas siempre es beneficiado con el hecho de que la gente se acuerde de vos.

-¿Cómo ve al equipo de Cerro para este partido ante Olimpia?

-No le veo bien a Cerro, tiene demasiados altibajos, pero los clásicos se tienen que jugar, ahí no hay ningún favoritismo, son partidos aparte.

-¿Cuál cree que ha sido el principal problema que ha tenido el equipo durante este 2026?

-Cerro acarrea problemas con las contrataciones de jugadores que llegaron lesionados o que no jugaron, hace falta un “lavadito”.

-¿Cuál es su predicción para el clásico?

-Me animo a decir que Cerro gana este clásico.