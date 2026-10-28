Zenaida gana una semana más de tiempo para defenderse ndaje La senadora colorada Zenaida Delgado consiguió ganar tiempo en medio del escándalo que la salpica por el supuesto cobro de “peaje” salarial en el Sen…

La otra semana se tratará la pérdida de investidura de la senadora Zenaida.

La senadora colorada Zenaida Delgado consiguió ganar tiempo en medio del escándalo que la salpica por el supuesto cobro de “peaje” salarial en el Senado. Este miércoles se presentó en el Congreso y pidió siete días de plazo para defenderse de las denuncias que podrían costarle su banca en el Senado.“Me declaro inocente de todas las acusaciones”, he’i la legisladora, quien aseguró que está dispuesta a ponerse a disposición de la Fiscalía para demostrar que las acusaciones en su contra son falsas.

Los senadores dieron luz verde a su pedido y decidieron postergar el tratamiento de su raje para una sesión extraordinaria prevista para la próxima semana.

Antes de la sesión, Zenaida ya había anunciado que presentaría su renuncia y que demostraría que no es una corrupta. Además, lanzó un dardo contra la senadora Yolanda Paredes, a quien cuestionó por las acusaciones.

El sarambi estalló luego de que funcionarias del Congreso denunciaran que supuestamente la senadora les exigía mucha plata a cambio de conseguirles nombramientos.

Según las denunciantes, los supuestos pedidos iban de 50 millones a 100 millones de guaraníes voi. Incluso, aseguraron que habrían tenido que sacar préstamos para juntar la plata.