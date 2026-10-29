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Farándula

¿Almas gemelos o hermanitos?

“¿Nos parecemos?”, preguntó en el Instagram Majo Acosta, la doñita del presentador de televisión Edwin Storrer. El rollo se sumó a la publicación par…

| Por Gustavo Martinez
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| Por Gustavo Martinez
Le preguntó al rollo si es que se parecen...

“¿Nos parecemos?”, preguntó en el Instagram Majo Acosta, la doñita del presentador de televisión Edwin Storrer. El rollo se sumó a la publicación para decirle que el parecido con su mena es grande, sin embargo otros le tiraron que ella es incomparable voi porque es toda una bellura para la vista de todos.

Mientras el loperro tiraban buena onda, el famoso respondió entre risas, “Papi = Lu. Te amo mami”. Al parecer el parecido entre todos lo integrantes de la familia es gigantesco y la pequeña de la casa se le asemeja mucho al papi. Una de las seguidoras tiró que, “Los tres juntos con Lu, parecen trillizos”, ndaje.

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