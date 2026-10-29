Arranca el operativo verano, la Patrulla Caminera saldrá a “cazar” infractores ¡Se viene el calorcito y la muchachada ya empieza a pensar en una cervecita bien fría para combatir las altas temperaturas! Pero ojo, que entre “refr…

¡Se viene el calorcito y la muchachada ya empieza a pensar en una cervecita bien fría para combatir las altas temperaturas! Pero ojo, que entre “refrescarse” y el volante hay una combinación que puede terminar muy mal. Por eso, la Patrulla Caminera ya se prepara para salir con todo a las rutas.

Desde este domingo 1 de noviembre, unos 500 inspectores pondrán en marcha el Operativo Verano, con controles en distintos puntos del país para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de quienes salgan a viajar durante la temporada veraniega.

El operativo se extenderá hasta el 28 de febrero, periodo en el que aumenta el movimiento vehicular por las vacaciones, las escapadas de fin de semana y las visitas a los principales destinos turísticos.

¡Atención, los que gustan de una cervecita! Los controles de alcoholemia estarán entre las prioridades de los inspectores, que también vigilarán los adelantamientos indebidos, el uso del cinturón de seguridad, las luces reglamentarias y las condiciones de los vehículos. Las motocicletas tampoco se salvarán de los controles, especialmente ante las infracciones que pueden poner vidas en peligro.

La vigilancia se reforzará en las rutas PY01, PY02, PY03 y PY09, además de los accesos a lugares muy concurridos como San Bernardino, Areguá, Caacupé, Ypacaraí, Paraguarí, Itá y Luque.

En Encarnación también habrá controles más intensos en los accesos, la Costanera y otros puntos turísticos. Asimismo, se realizarán tareas de control y ordenamiento en peajes, zonas de obras y accesos al área metropolitana.