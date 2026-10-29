Asesinan a balazos a un ñato en un hospedaje Ocurrió en la colonia Naranjito, distrito de Gral. Resquín, departamento de San Pedro.

¡A sangre fría! Un violento crimen tiñó de luto la noche de San Pedro. El feroz sarambí oiko en el hospedaje “2 Hermanas” del barrio 25 de Diciembre de la colonia Naranjito. La víctima fatal fue identificada como César G. El finado era hijo del conocido comunicador Emiliano G., de San Vicente Pancholo.

Cerca de la medianoche, agentes de la comisaría 26ª hallaron el cuerpo en el suelo. El muchacho ligó como seis balazos a quemarropa directo en el pecho y la cabeza. Según los primeros datos, la víctima estaba tomando tragos con otros sujetos. El dueño del local he’i que no estaba en el lugar y pilló el cadáver al volver.

Criminalística y agentes de Investigaciones levantaron varias pistas en la escena. La Fiscalía ya rastrea a los criminales que rajaron tras perpetrar la feroz ejecución.