Casi seguro que Ángel tendrá su primer clásico Gustavo Costas, DT del Ciclón, parece haberse decidido por Ángel Martínez para que esté en el arco contra Olimpia.

Según el periodista de La Tribu 1120 AM, Juan Denis, el entrenador de Cerro Porteño, Gustavo Costas, prácticamente no ha dejado de utilizar en las prácticas de cara al Clásico a Ángel Martínez como el arquero principal para dicho partido, por lo que estaría casi confirmado que el portero tendrá su primera vez en el partido más importante del fútbol paraguayo.

Si bien al principio de la semana hubo algunas dudas, ya que Martínez tuvo un error que significó el descuento del Sportivo San Lorenzo en el partido en el que Cerro venció por 1-3, la confianza de Costas no parece haber disminuido en él y, salvo que Manuel Roffo aparezca en la última práctica de fútbol del viernes, nada cambiaría de cara al domingo.

Ángel Martínez viene siendo el titular en los partidos del azulgrana en el Clausura desde después de la derrota ante Trinidense en Itauguá, la cual derivó en la separación de algunos jugadores del plantel y la entrada de otros. Salvo el mencionado error ante el Rayadito, ha tenido un desempeño regular y aceptable bajo los tres palos.