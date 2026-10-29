Tiktokera ndaje prometió pastillas adelgazantes que nunca aparecieron Tuicha la bronca hina con la tiktokera Rosita Ramírez porque supuestamente había prometido llevar la pastilla milagrosa para adelgazar a las compatri…

Tuicha la bronca hina con la tiktokera Rosita Ramírez porque supuestamente había prometido llevar la pastilla milagrosa para adelgazar a las compatriotas en España.

Varias paraguayas la denunciaron por una supuesta estafa, según la publicación del medio digital “Conectados Caaguazu Cinthia Duarte” en Facebook.

La mitakuña ocobrapama ndaje por las pastillas pero hule, jamás llegó a Europa. Según las denunciantes, Rosita pidió 170 euros por el pago y envío del producto adelgazante y unas 28 personas se unieron para presentar supuestamente una denuncia policial en contra de la tiktokera.

Las afectadas exigen la devolución del dinero que le pagaron a influencer digital.