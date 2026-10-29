Clásico: ¿20.000 entradas vendidas para el finde? A medida que se acerca el domingo, la venta y el canje de entradas para el chute entre Cerro y Olimpia en La Nueva Olla no para de crecer.

El periodista de La Tribu 1120 AM, Juan Denis, informó que hasta la siesta de este jueves, ya se vendieron y canjearon unas 17.500 entradas para el partido entre Cerro Porteño y Olimpia este domingo desde las 17:00 en La Nueva Olla.

Según el comunicador, el movimiento de personas que se acercaron a comprar los tickets en la mañana del jueves al lobby del Club Cerro Porteño fue bastante importante, recordando que la dirigencia habilitó precios populares desde el lunes para que la hinchada azulgrana pueda llenar el estadio.

En el caso de los hinchas de Olimpia, Cerro habilitó un poco más de 1.300 entradas para la Platea Pettengill, destinada a los seguidores del equipo visitante.

Las entradas siguen disponibles también vía Tutti.