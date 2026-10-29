Clásico de ellos, Costas vs. “Vitamina” Gustavo Costas y “Vitamina” se verán las caras por primera vez en un clásico, pero los dos saben muy bien lo que es ganarle al rival de siempre y llegan con rachas muy positivas en este tipo de duelos.

El Cerro Porteño vs. Olimpia de este domingo tendrá un cara a cara inédito en el historial del clásico paraguayo. Por primera vez se verán las caras Gustavo Costas y Pablo “Vitamina” Sánchez, entrenadores del Ciclón y el Decano respectivamente.

Ambos argentinos, estarán frente a frente como entrenadores por primera vez, pero algo en común tienen en esta clase de duelos: los dos tienen racha positiva ante el tradicional rival.

Por un lado, Costas, que en su primer paso por Barrio Obrero conquistó tres títulos entre 2004 y 2005, en ese periodo disputó 9 clásicos ante el Franjeado y solo perdió uno, registrando 6 victorias y 2 empates.

En el rincón visitante estará “Vitamina”, que debutó este año en el máximo duelo de nuestro fútbol y ganó los tres duelos hasta ahora, el primero del año en “La Nueva Olla” y los dos restantes en el ueno Defensores del Chaco. Llega invicto ante el Ciclón y quiere llegar al récord de 4 triunfos en el año ante el rival de siempre, que está en poder hasta ahora de Gerardo “Tata” Martino dirigiendo al Ciclón. ¿Quién impondrá su racha este domingo?

Un antecedente. Eso sí, como futbolistas se enfrentaron una vez por el torneo argentino de 1994 y ambos marcaron un tanto, “Vitamina” para Rosario Central y Costas para Racing en la victoria del equipo rosarino 5-2.