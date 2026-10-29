Costas está entre tres delanteros para acompañar a Vegetti

El entrenador de Cerro Porteño, Gustavo Costas, sigue probando opciones pensando en el chute ante Olimpia el domingo en La Nueva Olla. Este jueves se informó que el DT curepa lo ve bastante bien a Mateo Klimowicz y también está evaluando meter a Sergio Araújo, todo esto para acompañar a Pablo Vegetti en el ataque.
El “gordito” Ignacio Aliseda es el tercer nombre que se está considerando, recordando que “Nacho” terminó entrando y marcando un gol ante el Rayadito casi al final luego del bolonqui que armó por estar jugando pádel.
En el caso de “MK 40”, fue titular en el partido ante el Sportivo San Lorenzo, y prácticamente le hizo meter un gol en contra a Esteche para abrir el marcador. Ya hablando de Sergio Araújo, estuvo de arranque en el partido de Copa Paraguay, también ante el Rayadito, y fue el responsable de empatar ese duro juego cuando las papas quemaban.
En la práctica de fútbol de este jueves se jugó contra un selectivo de juveniles, con Gustavo Costas realizando numerosos cambios en el equipo buscando posibles variantes.