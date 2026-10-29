¿Dulce de leche con tocino? La insólita receta que consagró a la primera ganadora de Mucho Gusto El primer capítulo del desafío pastelero del programa “Mucho Gusto” del canal Trece ya tiene a su primera vencedora quien llegó a cumplir las exigenc…

El primer capítulo del desafío pastelero del programa “Mucho Gusto” del canal Trece ya tiene a su primera vencedora quien llegó a cumplir las exigencias del jurado.

El desafío consistió en preparar una torta “Matilda”, inspirada en la famosa película, que contiene un ingrediente fuera de los común: panceta de cerdo.

“Realmente estamos muy felices y contentos porque pudimos sobrepasar todas las expectativas que teníamos del concurso. Es algo que nos llena de satisfacción haber culminado el primer programa que tiene como premio una beca en el IGI y cinco millones de guaraníes para la ganadora”, dijo el chef Peter Pineda a Crónica.

“Las dos participantes se lucieron realmente porque tenían solamente 20 minutos para lograr el objetivo, además tenían que lograr integrar el ingrediente secreto de esta prueba que era rellenar el pastel de dulce de leche con panceta de cerdo, inspirado en la torta de la película Matilda”.

Luego he’i, “la señora Graciela fue la ganadora de este primer desafío que fue realmente una sorpresa para las señoras porque un pastelero normal rellena con cosas dulces pero se quedaron en silencio y sorprendidas con la panceta y fue doña Graciela la que supo fusionar los sabores sin problema”.

“Estoy rezando para que no me toque otra cosa rara”

La señora Graciela Sanabria contó que se quedó realmente en el aíre cuando en la ruleta del desafío salió ese ingrediente no tradicional en un postro dulce.

“Estoy rezando para que no me toque otra cosa rara, eso sí que es un tremendo desafío. Me encantó participar en este concurso y espero poder llegar a la final, yo soy costurera y mi pasión es la cocina, especialmente todo lo que sea postres y cosas dulces”.