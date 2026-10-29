Encuentran a yiyi muerta y presumen que sea un caso de feminicidio Su expareja lo había amenazado, contó la familia.

¡Angustia y sospecha fatal! Una jovencita fue hallada sin vida en el baño de su casa en Villa Hayes. La finada fue identificada como Sara Elizabeth P., una kuñataĩ de apenas 18 primaveras. Sus propios familiares la encontraron ahorcada con una piola que ni siquiera pertenecía a la casa.

Lo que parecía un suicidio dio un giro aterrador al descubrirse severos moretones en su cuerpo. La mamá contó entre lágrimas que el martes su hija le pidió auxilio tras ser amenazada de muerte. Tenían planeado ir juntitas a denunciar el sarambí a la comisaría, pero al amanecer ya estaba muerta.

Allegados relataron que la finadita vivía un infierno de celos y garrotazos desde hacía cuatro meses. Amigos íntimos confirmaron al fiscal César Tujol que el tipo la maltrataba verbal y físicamente delante de todos. Ante la sospecha directa de feminicidio, los polis aprehendieron a la pareja, Carlos Walter M.

El sospechoso no opuso resistencia y entregó su celular mostrando supuestos mensajes de despedida. El tipo aseguró que la chica le escribió prometiendo que se marchaba para que él viva en paz. Sin embargo, los llamativos golpes despertaron las dudas y el forense ordenó una autopsia urgente.

El fiscal del caso caratuló la investigación como feminicidio y mandó al arriero directo a la cueva. Criminalística levantó todas las pistas en la escena para reconstruir el terror que vivió la jovencita. Toda la comunidad chaqueña exige justicia con pancartas en mano para que el caso no quede impune.