“Es nefasto no ganar un clásico en La Olla hace cinco años” Julio Dos Santos habló antes del chute ante Olimpia y dijo que no entiende cómo puede ser que Cerro no le gane al Decano en La Olla hace cinco años.

Julio Dos Santos, emblema histórico de Cerro Porteño habló con el Super Deport de la 1120 AM en plena previa del Clásico ante Olimpia. El ex 10 he’i que para él es inexplicable que el azulgrana no pueda ganar desde hace cinco años un Clásico en su estadio, admitiendo que estos son “números nefastos para la historia del Club”.

Para Julio, esto no fue una coincidencia y reconoció que es algo que pesa, aunque cuando empieza el partido todos los jugadores se olvidan de eso.

Recordó que jugó más de 30 clásicos desde que debutó y ganó más de lo que perdió. Julio he’i que su mejor clásico fue aquel de 2005 que Cerro ganó 3 a 1 en el Defensores para ganar el título del Clausura de ese año. “Rendí muy bien en ese partido y ese equipo prácticamente estaba compuesto al 100% por jugadores formados en el club”, dijo.

Aquel fue el famoso partido en que Julio festejó tirándose en el pasto frente a Graderías Sur mirando a la hinchada de Olimpia. Recordó que aquel campeonato era el cuarto seguido para el azulgrana, siendo una de las camadas más recordadas de Cerro Porteño en toda su historia.

Dijo también que no quiere comparar al equipo de ahora con el de su época porque todo era muy distinto, pero dijo que estando dentro en los últimos años, no le encontró explicación a los malos resultados en los Clásicos, ya que muchas veces Cerro llegaba directamente con un mejor equipo y rendimiento, pero aún así terminaba perdiendo en La Olla.

De cara al domingo, la leyenda del Ciclón manifestó que sabiendo como es Gustavo Costas, si o si va a querer salir a buscar el partido desde el comienzo. Agregó que conoce a todos los del plantel porque trabajó de cerca con ellos, y aseguró que si juegan con toda su capacidad, puede ganar el clásico sin problemas, aunque reconoció que se esperaba mucho más de los jugadores que vinieron.

Ya sobre los posibles debutantes en los clásicos, dijo sentirse sorprendido por el rendimiento de Carlos Chena, ya que se sumó al equipo en un momento muy complicado y aún así se adaptó.