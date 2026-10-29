¡Ropero sin fueros! Celeste Amarilla organiza feria de su outfit parlamentario

La senadora Celeste Amarilla está organizando una feria de ropas, programada para el día sábado 31 de octubre desde las 9:30 de la mañana.
La legisladora invitó a laschi a pasar por el lugar donde se va a realizar la actividad de desapego, ubicada en las calles Congreso de Colombia 456 casi Santísima Trinidad de Asunción.
“Este sábado 31 desde 9:30, sobre Congreso de Colombia casi Stma, Trinidad te espero a mi feria de ropas. Hay remeras desde 100 mil guaraníes, vestidos desde 120 mil, pantalones, polleras, shorts y rositas de Eva para bebés”, escribió la doctora Amarilla en Instagram.
Esta es una buenísima oportunidad para acceder a ropas de los mejores diseñadores reconocidos a un buen precio por sobre todo.