¡Hake! Policía no va a perdonar a los bandidos La locutora radial Sofi Rumich está modo noche de brujas y tiró en sus redes tiró el maquillaje perfecto para la fecha. Sin embargo en charla con Cró…

La locutora radial Sofi Rumich está modo noche de brujas y tiró en sus redes tiró el maquillaje perfecto para la fecha. Sin embargo en charla con Crónica fue sincera y dijo que en su otra vida fue policía ndaje. Así es como la cueronita enciende la fiesta de los disfraces y tira sus comentarios para dejar jurujai al rollo.

“Siempre prefiero ser policía, así uso la cachiporra. Hay que requisar y castigar a todos los que se portan mal”, he´i la rubiaza. En las redes sociales ya se le vio arrestando a un preso. ¡Ndi barbaro! Está con todo la policía de Halloween.

Pero la conversa no terminó ahí, Sofi he´i que las esposas sirven aveí, aunque cumple otra función, “voy a usar para esposarles, atarles y dejarles inmóviles a los bandidos”, tiró. Mientras

Lo triste en esta historia es que no tiene dupla para las guardias o patrullajes en la noche de Halloween. “No hay nadie, no hay nada, estoy en la búsqueda todavía”, confesó.