Hay que ver quién se va de Cerro a fin de año Ya se sabe que se van a venir recortes en el Ciclón, pero los nombres dependen de la clasificación a copas internacionales.

El presidente de Cerro Porteño, Blas Reguera, ya viene diciendo desde hace varios meses que cuando termine el 2026, va a haber un recorte jefe en el plantel azulgrana, sin embargo, no ha habido aún información acerca de los nombres de los jugadores que dejarán Barrio Obrero en diciembre.

El periodista de La Tribu 1120 AM, Juan Denis, informó que esto va a depender bastante de la clasificación a copas internacionales del Ciclón. El comunicador explicó que jugadores como Pablo Vegetti o Jonathan Torres tienen contratos que van hasta finales de 2027, pero de no contar con la posibilidad de jugar torneos como la Copa Conmebol Libertadores el próximo año, podrían considerar irse.

Más allá de estos nombres, existen otros integrantes del plantel que han sido adquiridos este año y que no han cumplido con las expectativas, por lo que tendrían más posibilidades de dejar La Nueva Olla al terminar la temporada, sobre todo por una cuestión presupuestaria.

El presidente Reguera habló de un 2027 más centrado en la promoción de los jugadores de la cantera, razón por la cual sumaron a “Tiburón” Torres como nexo entre las divisiones juveniles y la primera.