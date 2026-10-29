IPS ratifica solidez de sus depósitos y explica que no capitalizará ueno bank Las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) transmitieron tranquilidad a jubilados y asegurados sobre los recursos depositados en el sist…

Desde el Instituto de Previsión Social manifestaron la inviabilidad de la propuesta del exconsejero.

Las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) transmitieron tranquilidad a jubilados y asegurados sobre los recursos depositados en el sistema financiero y explicaron que la propuesta de capitalizar Ueno Bank resulta técnicamente inviable en su primera evaluación. La posición institucional distingue las colocaciones actuales, que cumplen los límites legales, de una operación que convertiría a la previsional en accionista de la entidad.

“Hoy el sistema financiero está sólido, nuestros depósitos en los diferentes bancos están acorde al límite establecido por la ley”, afirmaron desde la institución. Los voceros sostuvieron que las inversiones de IPS se encuentran sujetas a condiciones contractuales y que su distribución entre las entidades financieras es información pública.

El mensaje se concentró en las condiciones bajo las cuales se administran actualmente los fondos. Según explicaron, las colocaciones tienen plazos, tasas y montos establecidos, y se realizan dentro de los parámetros que rigen las inversiones de la previsional. “Podemos darles toda la tranquilidad a nuestros jubilados y asegurados”, expresaron.

Una operación diferente

La propuesta analizada contempla utilizar recursos de un fondo de contingencia o reaseguro para capitalizar Ueno Bank. De acuerdo con la explicación de la gerente financiera, el planteamiento también incluye la participación de dos representantes del gremio de jubilados en el directorio de la entidad.

Ese mecanismo supone una relación distinta de la que existe mediante los depósitos. En las colocaciones actuales, el IPS actúa como inversionista institucional y mantiene activos financieros con condiciones pactadas. La capitalización, en cambio, implicaría adquirir una participación en la propiedad del banco.

La diferencia es central para entender la posición expuesta por las autoridades. La evaluación de una compra de acciones corresponde a una decisión de inversión distinta de la administración de depósitos a plazo. Por eso, las explicaciones sobre la inviabilidad técnica del planteamiento fueron acompañadas por un mensaje de tranquilidad respecto de las colocaciones vigentes.

“En una primera evaluación creemos no viable esto”, indicó la gerente financiera. Precisó que el equipo técnico estaba examinando la propuesta, recibida la tarde anterior, y que prepararía un informe. También anunció una reunión con el consejero Pereira para conocer con mayor detalle el alcance de la iniciativa.