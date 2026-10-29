¡No hay hína tu tía! Robaron el WhatsApp de la Municipalidad de Asunción ¡Oñondivepaite está cayendo la perrada en la trampa de los ciberdelincuentes! Esta vez le tocó el turno a la Municipalidad de Asunción, cuya cuenta d…

¡Oñondivepaite está cayendo la perrada en la trampa de los ciberdelincuentes! Esta vez le tocó el turno a la Municipalidad de Asunción, cuya cuenta de WhatsApp de Atención al Ciudadano fue hackeada.

La propia comuna capitalina confirmó este jueves que los malandros digitales ingresaron sin permiso a su cuenta corporativa, correspondiente al número 0986 128 777. Ante esta situación, la Municipalidad lanzó una advertencia a la ciudadanía: ¡ojo con los mensajes que llegan de ese número! Piden no responder, no abrir ningún enlace sospechoso y, por sobre todo, no compartir datos personales ni códigos de verificación, porque podrían usar esa información para hacer de las suyas.

Mientras tanto, los funcionarios municipales están tratando de recuperar el control de la cuenta y poner nuevamente en condiciones el servicio. ¿Y mientras tanto pico, dónde se puede reclamar o hacer consultas? La ciudadanía puede comunicarse a los números 021 627 3211 y 021 627 3510.

Lo preocupante es que este tipo de robos de cuentas de WhatsApp se está volviendo una “moda” en nuestro país. En los últimos días, varios usuarios denunciaron que perdieron el control de sus cuentas, especialmente de WhatsApp Business, utilizado por empresas, comercios e instituciones.