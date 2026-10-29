Peque fue encontrado en medio de un basural Una situación bastante preocupante salió a la luz en Concepción, donde un pequeño fue encontrado viviendo en medio de un “mini vertedero”, lo que enc…

Una situación bastante preocupante salió a la luz en Concepción, donde un pequeño fue encontrado viviendo en medio de un “mini vertedero”, lo que encendió la alarma de las autoridades. La agente fiscal Leticia del Puerto, de la Unidad Penal N.º 7, manifestó su preocupación por el estado en que se encontraba el niño.

Según el relato de Medina, cuando llegaron al lugar, el pequeño no estaba con su mamá ni con su abuela, sino solamente con un hombre que dijo ser su abuelastro, “nunca tuve un caso igual”, he’i.

Al ingresar a la vivienda, el panorama era desalentador: la suciedad estaba prácticamente por todas partes. La cocina, las habitaciones, las camas, los colchones y hasta los pisos se encontraban en condiciones de insalubridad.