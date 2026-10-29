¿Quién pio es la exmodelo? La indirecta de Norath Alfonso que hizo saltar a Marly Figueredo Que terremoto mediático se armó a consecuencia de las declaraciones de Norath Alfonso en el programa “Noche de furia”, donde imandu’á de una fiesta d…

Que terremoto mediático se armó a consecuencia de las declaraciones de Norath Alfonso en el programa “Noche de furia”, donde imandu’á de una fiesta de la “pesada”.

La periodista habló sobre una exmodelo que ahora es cristiana ndaje, aunque nunca dio ningún nombre, Marly Figueredo salió con todo tipo toro pochy a negar que ella haya estado en una fiesta rara y le trozó a la comunicadora por hablar de cosas que quedó en el pasado.

“Nunca estuve en fiestas raras y menos con ¡¡drogas!! No entiendo porque ella tiene que estar recabando, contando cosas que se le confió, dejando ¡mal parada a la gente! Y ella siempre la víctima, lo pasado pasado, si ella no sale de ahí su vida seguirá sin fluir. ¡No traigas a memoria lo pasado”, contestó Marly en Instagram.

“Pero ella no dio nombres amiga vos, solita caes por tu boca”, “habla la cristiana que dejo sin merienda escolar jajaja”, “sólita se delató ella no dio nombres”, “ella sólita se aludió”, postearon los internautas en Facebook.