Abogado presentó fotos de Hugo Javier: “Para mí fue garroteado” Su abogado fue tajante: “¡No fue producto de una caída!“ dijo al rato de mostrar las imágenes del exconductor de TV.

¡Feroz sarambí! Saltaron fotos del exgobernador Hugo Javier con raras marcas que llaman mucho la atención. Las impactantes imágenes muestran al exgobernador de Central con la cabeza y el cuerpo con rastros de alguna golpiza.

Su abogado, Guillermo Gayoso, presentó formalmente las pruebas ante el Ministerio Público. El letrado aseguró con vehemencia que no fue un resbalón: “Para mí fue garroteado”, dijo al programa Tribu Nativa de La Tribu 650 AM.

El afectado presenta lesiones graves en el cráneo, la cara y varias partes del cuerpo. Las secuelas neurológicas son severas y casi perdió la visión de un ojo y la audición, según indicó el abogado de Hugo Javier, quien se encuentra con arresto domiciliario.

Aseguran que padece picos de presión arterial que hasta le provocan intensos sangrados nasales. La defensa técnica exigió que peritos forenses determinen quién o quiénes lo atacaron así. La Fiscalía ya abrió una investigación para pillar si realmente le propinaron una feroz golpiza.