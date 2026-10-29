¡Socorro! Encendió las redes con sus fotos y tiró consejitos Embelesado se quedaron todos en las redes sociales cuando vieron las fotos que compartió Pamela Rodriguez en su Instagram. “TBT de una pasión que com…

Embelesado se quedaron todos en las redes sociales cuando vieron las fotos que compartió Pamela Rodriguez en su Instagram. “TBT de una pasión que comenzó a mis 15 años. Mucho antes de que el fitness estuviera de moda, yo ya estaba enamorada de las pesas, del entrenamiento y de esa sensación maravillosa de sentirme fuerte”, he´i para contar lo enamorada que está de la vida sana.

La cuerona mostró a loperro lindas fotitos que robaron suspiros y fueguitos. Más adelante he´i que, “desde muy jovencita entendí que un cuerpo trabajado no se construye de la noche a la mañana. Detrás hay años de disciplina, esfuerzo, sacrificios y, sobre todo, amor propio”.

Lo purete es que está muy orgullosa de esa personita que desde muy temprano se interesó por entrenar. “Si algo aprendí en este camino es que el músculo no es solamente estética, es salud, fuerza, independencia y calidad de vida. No entrenen solamente para verse bien en una foto. Entrenen para llegar fuertes a cada etapa de sus vidas, para sentirse capaces, saludables y llenas de energía”, le recomendó al rollo.

En el final remató un lindo mensaje para loperro, “Nuestro cuerpo es nuestro hogar, nuestro templo, y merece que lo cuidemos con amor. Las modas pasan, pero los hábitos que construimos hoy nos acompañan toda la vida”, dijo.