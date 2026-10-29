¡Susto en laboratorio de Villa Elisa! 19 trabajadores terminaron intoxicados Momentos de susto y desesperación se vivieron en un laboratorio farmacéutico de Villa Elisa, donde un principio de incendio terminó afectando a 19 tr…

Momentos de susto y desesperación se vivieron en un laboratorio farmacéutico de Villa Elisa, donde un principio de incendio terminó afectando a 19 trabajadores que terminaron intoxicados por inhalación de vapores químicos y polvo utilizado para apagar el fuego.

Ante la situación, los encargados de la empresa activaron el protocolo de emergencia y evacuaron el lugar, mientras bomberos voluntarios y rescatistas acudieron para auxiliar a los afectados.Según los primeros reportes, varios trabajadores comenzaron a sentir náuseas, vómitos y fuertes dolores de cabeza.

Especialmente los de mayor edad, también registraron subidas de presión he’i.Todos los operarios afectados fueron trasladados a centros asistenciales de la zona para recibir atención médica, oxígeno y permanecer bajo observación. Por suerte, los intervinientes confirmaron que no hubo personas con quemaduras ni pacientes en estado de gravedad.