ueno bank anuncia plan de capitalización de USD 100 millones para fortalecer su capital primario ueno bank anuncia un plan de capitalización de USD 100 millones. Su accionista controlante, U Holdings S.a.r.l., aportará USD 50 millones en noviembr…

ueno bank anuncia un plan de capitalización de USD 100 millones. Su accionista controlante, U Holdings S.a.r.l., aportará USD 50 millones en noviembre de 2026, destinados en su totalidad al capital principal del banco. Además, ueno inició ante el Banco Central del Paraguay (BCP) los trámites para un nuevo programa de acciones de USD 50 millones, dirigido exclusivamente a inversores locales privados, que se espera finalizar en los próximos 60 días.

Con el plan completo, el capital Tier 1 de ueno pasará de 11,7% a 14,9% y su capital regulatorio total pasará de 13.8% a 15.9%. Los mínimos que exige el BCP son del 8% y del 12%, respectivamente.

Más de USD 170 millones de fortalecimiento patrimonial en 2026

Con este plan, el fortalecimiento patrimonial de ueno en 2026 superaría los USD 170 millones, compuesto por:

● USD 54 millones de resultados acumulados al 30 de septiembre de 2026;

● USD 17 millones de aporte de capital de OTP Bank Plc, integrado en mayo de 2026;

● USD 50 millones de aporte comprometido por U Holdings S.à r.l., a ser integrado en noviembre de 2026; y

● USD 50 millones del nuevo programa de acciones al sector privado, a ser integrados en los próximos 60 días, sujeto a las aprobaciones regulatorias.

Nuevo programa de emisión de acciones al sector privado

El nuevo programa amplía la base de inversores locales de ueno, en línea con su convicción de construir el banco de todos los paraguayos y de sumar a más inversores privados locales a su base accionaria. Los términos y condiciones del programa se darán a conocer una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias correspondientes.

Un modelo de negocio líder y rentable

● Liderazgo en clientes: más de 3 millones de clientes, la mayor base del sistema bancario paraguayo.

● Liderazgo en medios de pago: más de 2,4 millones de tarjetas de débito y 1,1 millones de tarjetas de crédito.

● Inclusión financiera: más de 1,2 millones de paraguayos incorporados por primera vez al sistema bancario desde 2021.

● Acceso a mercados internacionales: emisión de bonos internacionales por USD 350 millones en marzo de 2026, la mayor realizada por un banco paraguayo.

● Respaldo de instituciones internacionales: más de USD 510 millones en financiamiento de instituciones financieras e inversores globales.

● Calificación internacional: BB otorgada por Fitch Ratings y S&P Global Ratings

● Calificación local: AApy por Solventa Risk Metrica y AA-py por FixScr.

Respecto a una posible inversión de fondos previsionales ueno bank ratifica que no solicitó ni aceptará aportes de capital provenientes de fondos previsionales.

ueno bank tomó conocimiento de una propuesta dirigida al Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) por un exasesor de esa institución. La propuesta consiste en destinar recursos de un fondo administrado por el IPS al capital de nuestro banco.

Al respecto, se ratifica:

1. No la solicitamos ni participamos en ella. ueno bank no pidió esa propuesta; no fue consultado al respecto ni intervino en su elaboración.

2. No aceptamos ni aceptaremos ese aporte. ueno bank no contempla incorporar a su capital recursos de fondos previsionales ni de entidades públicas. Si la propuesta nos fuera presentada formalmente, la rechazaremos de manera categórica.