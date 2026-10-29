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Farándula

[VIDEO] Cantó con su hermanito y emocionó al rollo

La cantante Solange Anahí se había grabado hace unos 8 años cantando un tema, pero no sola, sino en compañía de su hermanito, quien en ese entonces e…

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La cantante Solange Anahí se había grabado hace unos 8 años cantando un tema, pero no sola, sino en compañía de su hermanito, quien en ese entonces era un bebecito,

El video se había viralizado y cada tanto la gente le preguntaba a Solange qué se hizo de su hermanito y si seguía cantando. Luego de 8 años de ese video, ella lo presentó de nuevo.

“Hola gente, soy Diego Mateo y tengo 9 años” dijo el niño ya grandecito y contó que varias veces vió el video viral y le pareció simpático porque cuando eso no sabía cantar he’i.

Además la joven cantante anunció que en poco tiempo grabará un video de cómo cantan ambos actualmente.

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